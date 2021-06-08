Нуждающимся в жилье гражданам поможет Фонд защиты прав дольщиков

Фонду защиты прав дольщиков дали право передавать часть квартир в достроенных домах гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Речь идёт о квадратных метрах, которые недобросовестный застройщик не успел продать. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает 8 июня сайт правительства РФ.

Фонд защиты прав дольщиков должен помогать гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков – чтобы они получили квартиры или хотя бы вложенные деньги обратно. Деньги на это берут из федерального и региональных бюджетов.

Новое постановление дает Фонду право помогать не только обманутым дольщикам, но и тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий и имеет право на получение жилья от государства - живущим в аварийных домах, бедным, многодетным семьям, инвалидам. Фонд совместно с регионами сможет выделять им квартиры, очередь будет двигаться быстрее.

Федеральный закон, расширяющий полномочия Фонда, был принят в конце декабря 2020 года. Правительство создаёт условия для его реализации.