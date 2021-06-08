Польша добивается встречи Байдена и Дуды до саммита с Путиным

Варшава пытается договориться о встрече президента Польши Анджея Дуды с главой Белого дома Джо Байденом перед саммитом с российским лидером Владимиром Путиным.

По данным польского издания Rzeczpospolita, которое ссылается на независимые источники, Варшаву возмутил тот факт, что президент США не предупредил ни Польшу, ни Украину о намерении отменить ограничения, введенные против газопровода «Северный поток – 2».

Отмечается, что польские власти опасаются, что данный шаг со стороны Байдена будет прецедентом и станет в дальнейшем определять отношение к Польше и другим государствам Восточной Европы.

Кроме того, в Варшаве также констатировали общее охлаждение и напряженность в отношениях с Вашингтоном. Собеседники агентства утверждают, что в Польше считают, что лучшим способом развеять опасения Варшавы была бы отдельная встреча президента Польши Анджея Дуды и Байдена по случаю саммита НАТО в Брюсселе 14 июня, то есть за 2 дня до переговоров на высшем уровне между США и РФ.

