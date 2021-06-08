Россию ждёт удивительное лето: прогноз погоды на июль

Лето только стартовало, а синоптики уже успел нас изрядно запутать. Буквально ежедневно они меняют свои прогнозы, пытаясь обосновано предсказать погоду на ближайшие месяцы. Согласно их последним данным лето всё-таки в России будет не просто тёплым, а жарким, правда, начиная с июля.

При этом метеорологи уверены, что второй летний месяц переплюнет даже то, что было в 2011 году. Предположительно, температура воздуха станет зашкаливать, а зной стоять несусветный. Некоторые регионы почувствует на себе жаркие суховеи из африканских пустынь, другие – ощутят все прелести тропического влажного климата – в стороне никто не останется.

Давайте пробежимся по российским регионам и посмотрим, какое удивительное лето нас ждёт в плане погоды.

Прогноз погоды на июль в Москве

В Москве, по прогнозу синоптиков, второй календарный месяц лета начнётся средними температурами плюс 23-25. Облачность всю первую декаду будет переменная, сильных дождей пока не обещают. После 10 числа столбики термометров резко пойдут вверх – до плюс 28-29. В эти дни помимо серьёзных температурных скачков возможны грозовые ливни, сильный ветер, хотя пока синоптики обещают такую погоду не более 2-3 дней за весь месяц.

Радует то, что обещанные ранее плюс 40 пока отменяются. Хотя и плюс 29-30 могут переноситься не очень-то легко людьми метеозависимыми и страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такая погода простоит до конца месяца и снижаться температурный фон не будет. И даже по ночам градусники покажут выше плюс 20.

Прогноз погоды на июль на курортах Крыма и Краснодарского края

На морских курортах России весь июль будет держаться удивительно жаркая погода – начало месяца на Крымском полуострове выдастся чуть прохладнее обычного, но уже к 5-6 числу всё исправится и войдёт в привычную для этого времени года колею: плюс 30-32 и тёплое море (плюс 25-26). Так что, если собираетесь в июле в Крым, не забудьте захватить с собой головные уборы и крем от солнца – сгореть на таком пекле ничего не стоит.

В Сочи будет немного прохладнее – в среднем плюс 28-30, но зато солнечно и без осадков. Даже переменная облачность не омрачит ясное небо. Аномальная жара накроет в июле Краснодар – плюс 35-37, также солнечно, без сильного ветра, гроз и ливней.

Прогноз погоды на июль в Поволжье

В Поволжье, как прогнозируют синоптики, во втором летнем месяце будет очень солнечно и жарко. В частности, удивительная погода будет в Башкирии в среднем в июле в республике ожидается плюс 28-33, без осадков и с ночной температурой около плюс 25.

В Кировской области будет прохладнее – плюс 25 максимум, возможны осадки в течение месяца. В Марий-Эл столбики термометров станут скакать весь июль от плюс 24 до плюс 28 и обратно, дожди ожидаются в небольшом количестве. Примерно такая удивительная погода ждёт Нижегородскую область, но осадков прогнозируют здесь больше, как и просто пасмурных дней.

А вот погоду на второй месяц лета в Татарстане синоптики пока прогнозируют очень осторожно: ещё недавно они обещали, что июль-2021 здесь станет один из самых «горячих» за всю историю метеонаблюдений, но сейчас свои «аппетиты» метеорологи поумерили. Согласно их последним данным, в республике в среднем будет плюс 26-28, без осадков, вполне терпимо и ничего особенного для середины лета

Прогноз погоды на июль в Сибири и на Дальнем Востоке

В Сибири, по прогнозу синоптиков, в июле будет тепло, местами жарко, но дождливо. Так, в Алтайском крае осадки станут сменяться солнечными днями, а градусники покажут плюс 27-29. Чуть прохладнее будет в Новосибирской области – минимум плюс 23, максимум плюс 26.

В Омской области метеорологи обещают на 1-2 градуса теплее. В Иркутской области погода покажет в июле сначала жару (плюс 27-30), а к концу месяца похолодает до плюс 22-23. В среднем же по Сибири синоптики обещают плюс 25, с переменной облачностью и периодическими осадками.

На Дальнем Востоке России, по прогнозу синоптиков, в июле будет везде по-разному: в Благовещенске жарко и душно – плюс 29-30. На пару градусов холоднее и чуть мокрее будет в Улан-Удэ – плюс 25-27. А вот в Чите весь месяц стабильно плюс 28. На Камчатке прохладно – здесь не дойдет даже до плюс 20, дожди стабильно раз в неделю.

Вот такую удивительную погоду в июле нам обещают синоптики. Но, надо учитывать, что это прогноз долговременный и крайне приблизительный – он основан на многолетних наблюдениях и притянут к средним цифрам, так что стоит ему верить или нет – решайте сами.