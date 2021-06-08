«Росатом» предложит кабмину план развития атомных технологий на 506 млрд рублей

«Росатом» подготовил для правительства план развития новых атомных технологий до 2030 года на 506 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ». В ближайшее время документ будет представлен рабочей группе Госсовета по энергетике.

150,3 млрд рублей планируемой на затраты суммы госкорпорация рассчитывает получить из федерального бюджета, дополнительно 98 млрд рублей были заложены на программу ранее. Остальная часть будет покрыта из неназванных внебюджетных источников.

Самым затратным пунктом плана является раздел «Малый атом», который подразумевает разработку и строительство линейки АЭС малой мощности. Стоимость данной части проекта оценивается в 260 млрд рублей, из которых 39,15 млрд рублей придется на деньги бюджета.

В госкорпорации заявили, что четыре плавучих энергоблока на реакторах РИТМ-200, предназначенных для энергоснабжения Баимского ГОКа, будут запущены к 31 декабря 2028 года. В конце декабря 2030 года будет введена первая наземная АЭС на РИТМ-200Н, а также запущены пилотные установки «Шельф М» и «Елена АМ», которые будут поставлять энергию в удаленные районы страны.

«Безотходный атом» является вторым направлением плана по затратности и касается раздела технологий замкнутого ядерного топливного цикла и строительства реакторов на быстрых нейтронах. Все мероприятия данного пункта плана оцениваются в 222,65 млрд рублей, из них 121,37 млрд рублей - из внебюджетных источников.

Третье направление – «Чистый атом миру» подразумевает разработку мероприятий по поставкам ядерного топлива за границу. Первый контракт запланирован на 2022 год, к концу 2030 года планируется сформировать портфель из четырех контрактов и расширение базы поставок на 18 блоков PWR.

