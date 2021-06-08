«Роснефть» продала свой актив «Ставропольнефтегаз»

Компания «Роснефть» продала свой добывающий актив в Ставропольском крае - ООО "РН-«Ставропольнефтегаз» (Нефтекумск), передает «Интерфакс». Согласно данным ЕГРЮЛ, 7 июня 100%-м собственником предприятия стало московское ООО «Центргеко Холдинг», бенефициарами которого являются Дмитрий Камышев и Татьяна Морозова, 1% общества принадлежит «Сбербанк инвестиции».

Ранее стало известно о приобретении компанией «ЦГК Холдинг» у «Роснефти» 51% в уставном капитале «Ингушнефти».

«РН-Ставропольнефтегаз» располагается на юге европейской части России, в настоящее время в ведении компании находится 32 нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений на 36 лицензионных участках. За прошлый год общий объем добытой компанией нефти составил 0,7 млн тонн, основной частью являются доказанные запасы общества (70%) и сосредоточены на Величаевско-Колодезном, Зимне-Ставкинско-Правобережном, Ачикулакском и Урожайненском месторождениях.

Ранее топ-менеджмент «Роснефти» озвучил план, согласно которому за полтора года корпорация намерена продать в основном российским покупателям «хвостовые активы» с эквивалентом производства 20 млн тонн нефти в год.

