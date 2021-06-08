Курс доллара: рубль ускорил рост во второй половине вторника

Курс доллара снижается во вторник к рублю. Доллар/рубль открылся на отметке 72.80 , а евро начал торги на 88.74 . К 17:00 доллар ослаб и достиг уровня 72.47 рубля, а евро понизился до 88.27 рубля. Индекс доллара DXY при этом с 90,13 пункта достиг 89,37 пункта.

«Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль быстро восстановился благодаря улучшению ситуации на мировых рынках. Затем произошла кратковременная просадка, но после старта основной сессии рубль ускорил рост, вновь переписав двухмесячный максимум к бивалютной корзине», - комментирует позитивный для рубля день аналитик БКС Дмитрий Бабин.

«Глобальные площадки поначалу росли, но вскоре стали сдавать позиции. Нефть с открытия вторника устремилась вниз. Давление на рынки оказали данные о падении ВВП Японии в I квартале, хотя оно оказалось не столь сильным, как прогнозировалось. Кроме того, объем промышленного производства в Германии неожиданно снизился. Однако днем вышла более позитивная статистика по экономике ЕС, что способствовало улучшению внешнего фона»,- отмечает он макроэкономические показатели.

Краткосрочно рубль будет колебаться в диапазоне 72.3 — 73 в паре с долларом и 88.1 — 88.9 в паре в евро.