На мировых рынках началась паника после сбоя в работе крупнейших сайтов

На мировых рынках началась паника после сбоя в работе нескольких мировых веб-сайтов. Проблемы с доступом пользователей к контенту подстегнули спрос на активы-убежища, сообщает Bloomberg.

Доходность десятилетних казначейских облигаций рухнула на целых три базисных пункта до 1,54%, самого низкого уровня более чем за месяц, прежде чем она пошла на разворот. Веб-сайты, включая New York Times, Bloomberg News и Reddit, стали недоступны после того, как во вторник возникли технические проблемы у провайдера облачных вычислений Fastly Inc.

Другие рынки облигаций последовали за этим движением, при этом облигации Германии и Великобритании также выросли.

«Похоже, что причина сбоя в технических проблемах, а не в кибератаке», - сказал финансовый менеджер Aberdeen Standard Investments Патрик О'Доннелл. «В любом случае, торговля с фиксированным доходом в США велась неплохо, и я полагаю, что это будет продолжаться», - отметил он.