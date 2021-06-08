История несостоявшегося подвига в Школе современной пьесы

Любимый композитор? Чайковский! Любимый художник? Репин! А любимый поэт? Ну, конечно же, Пушкин! Только так и никак иначе! Об этом с детства толковали Мише Питунину все вокруг: родители, воспитатели, школьные учителя и даже любимые девушки.

А за нелюбовь к «нашему все» отчаянно наказывали: не выучил стих? Марш в угол! Не прочитал Онегина? Тогда родителей в школу! В общем, все беды исключительно из-за него, из-за Александра Сергеевича…

И самое страшное, что творчество главного русского поэта красной нитью проходит через всю жизнь бедного Миши. А, когда юноша вырос, то и вовсе осознал, что стихи, а особенно стихи сами знаете кого, производят на девушек неизгладимое впечатление. Тут-то и случается знакомство с петербурженкой Лерой, которое подтолкнуло героя к некой трансформации взглядов. Вдвоем они придумываю игру, фантазируя, как именно можно было бы спасти Пушкина от роковой дуэли, перенесись они в прошлое. А Лера даже пишет картину, на которой он – Мишка геройски зарывает собой поэта от пули.

Поначалу очень смешно наблюдать за злоключениями незадачливого Питунина : кто-то видит в нем себя, а кто-то двоечника - соседа по парте. В общем, что-то родное ощущается, совсем понятное. Только чем дальше идет спектакль, чем больше вникаешь, тем явственнее ощущается «двойное дно», что-то гораздо более глубокое…. Но, чем дальше герой взрослеет, тем больше его отношения с гением видоизменяются. От совсем еще неосознанной неприязни (наказали за невыученный стих? Значит, и сам поэт ужасный), до мучительного восприятия смерти Пушкина как личностной трагедии. Потому что от ненависти до любви (или чувства хотя бы отдаленно похожего на нее), как говорится, один шаг.

И вот уже понимаешь, что герой не просто мальчик, юноша, мужчина, а «маленький человек», как будто даже лишний в этом мире, осуждаемый всеми за нелюбовь к пресловутому Пушкину, но который отчаянно пытается прыгнуть выше головы. Познать, за что же все этого Пушкина так любят? Почему он один его не понимает? И что, собственно бы сталось, не будь того проклятого «белого человека на белой лошади» ? И кто же, в конечном итоге, виноват? Все эти вопросы наталкивают героя на рассуждения, как можно было бы предотвратить эту самую роковую дуэль на Черной речке… И ненавистного Пушкина Питунину становится даже жалко, ведь он, не смотря на всю свою гениальность, тоже человек, так навсегда и оставшийся в веках вечно молодым камер-юнкером. И, может быть, в чем-то, пускай даже совсем немного, похожий на самого Мишу.

Вместо привычной зрителю сцены здесь – огромная песочница, наполненная черным содержимым, из-под которого актеры извлекают необходимый им реквизит. Кто-то видит в сценографии отсылку к детству героя, с которого все и началось, а кто-то к названию места проведения дуэли- Черная речка.

Спектакль, начавшийся с презабавной фразы «Пушкина я возненавидел еще в детстве» заканчивается почти философскими рассуждениями героя. А потом и туча, все это время мрачно висящая над сценой, разрывается, засыпая все и вся черным снегом. Остается лишь саднящий в душе занозой вопрос «А что было бы, если бы все таки удалось спасти камер-юнкера ?» и желание взять нетронутый со школьных времен томик Пушкина и перечитывать...