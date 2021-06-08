США сохранят часть санкций против Ирана после возвращения в «ядерную сделку»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон сохранят в силе сотни различных односторонних ограничительных мер в отношении Ирана даже в случае возвращения в «ядерную сделку» и соблюдения Тегераном всех ее положений, сообщает ТАСС.

«Мы на текущем этапе не знаем, готов ли Иран сделать то, что ему необходимо сделать, чтобы вернуться к соблюдению [Совместного всеобъемлющего плана действий – СВПД]. Посмотрим, материализуется ли это... Даже если это произойдет, то наша ответственность будет заключаться в том, чтобы отменить санкции, не соответствующие СВПД. И при этом решительно сохранять те санкции, которые соответствуют договоренности, дабы применять меры в связи с множеством злонамеренных действий Ирана в целом ряде сфер. И я бы ожидал, что, даже в случае возвращения к соблюдению СВПД, сотни санкций сохранятся. Включая санкции, введенные администрацией Дональда Трампа. Если они соответствуют СВПД, то будут оставаться в силе, пока поведение Ирана не изменится», – заявил Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

Президент США Дональд Трамп в 2018 году принял решение о выходе из СВПД.

Джо Байден еще во время президентской избирательной кампании заявлял о необходимости вернуть США в СВПД.

С начала апреля 2021 года в Вене проходят заседания Совместной комиссии Ирана и международной «пятерки» (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), а также ведется работа на уровне экспертов в составе трех рабочих групп для решения практических вопросов с целью возобновления реализации СВПД.