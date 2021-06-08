В России выявили почти 10 тыс. случаев COVID за сутки

В России за сутки выявлено 9 977 случаев коронавирусной инфекции, что стало максимумом, начиная с середины марта, сообщает оперштаб. За минувшие сутки после перенесенного коронавируса выздоровели 8 883 человека, умерли от болезни 379 пациентов. Нарастающим итогом в стране зафиксировано 5 145 843 эпизодов ковид, 124 496 летальных исходов, 4 752 085 человек поправились.

На первом месте среди регионов по заболеваемости находится Москва, где выявлено за сутки 3 817 новых случаев COVID, что стало максимумом с середины мая. Умерли 62 пациента, выздоровели 2 018 человек. На втором месте по заболеваемости расположился Санкт-Петербург (+846), на третьем – Московская область (+776). В топ-5 вошли Нижегородская область (+163) и Ростовская область (+155).

Наименьшее число случаев заболевания за сутки выявлено в Чукотском АО (+1), Еврейской АО и Чукотском АО (+4), ни одного заболевшего за сутки - в Ненецком АО.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Лидируют США, где выявлено 33,4 млн случаев, далее следуют Индия (29 млн), Бразилия (17 млн), Франция (5,8 млн), Турция (5,3 млн). Во всем мире зарегистрировано 173,6 млн случаев заражения коронавирусом и 3,7 млн смертей от него.