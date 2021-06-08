Третья волна затронула четверть бизнеса

Три четверти российских компаний малого и среднего бизнеса не ощутили влияния на свою деятельность третей волны коронавируса, то есть некоторого роста заболеваемости, начавшегося в мае. В этом же месяце соответствующий опрос среди 1 547 сотрудников и руководителей сектора МСБ провела компания «Мегаплан» (разработчик CRM для бизнеса), данные которого приводит агентство ТАСС.

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Заболеваемость COVID-19 в мае, которая после весеннего суточного минимума в 9270 человек (пришедшегося ровно на первое число) выросла до 9594 (на 30 мая, пик). Кстати, сегодня, 8 июня, после некоторого спада число заболевших коронавирусом составило 9 977 случаев, что стало максимумом, начиная с середины марта.

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Но 24,9% опрошенных все же ощутили действие третей волны. А в 14,4% компаний «третью волну» оценили, как самую трудную для себя.

Среди ее негативных эффектов для своих компаний опрошенные руководители и сотрудники называют снижение спроса (44,1%), снижение выручки (36,8%), ужесточение мер безопасности (24,3%), рост числа часто болеющих сотрудников (24,3%), а также усиление проверок (6,6%).

К сожалению, нет данных о том, каково распределение ответов по регионам. Но можно предположить, что рост заболеваемости коронавирусом сказывается на ведении бизнеса там, где он оказался наибольшим, а это прежде всего Москва.

На 2021 год опрошенные демонстрируют умеренный оптимизм. Так, 34,6% ответили, что планируют запуск новых продуктов, 27,4% — собираются выйти на новые рынки, 20,5% — расширить производство. Еще две позиции — у планов поскромнее (хотя вопрос, кому что нужнее): 18,6% принявших участие в опросе компаний оцифруют свои сервисы, а 9,5% примут участие в госзакупках.

Если новая волна заболеваемости коронавирусом все же наберет силу, то 27,6% хотели бы получить финансовую поддержку государства, 27,2% рассчитывают на снижение налогов, 19,9% - на отсрочку арендных платежей, 14,8% будут ждать моратория на проверки, а 14,6% надеются на беспроцентные зарплатные кредиты. При этом 39,3% не ждут помощи от государства ни в какой форме.

Волна заболеваемости и волна восстановления

Как полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, ключевые выводы опроса достаточно ожидаемы и вполне отображают настроения внутри сообщества. Основной вывод о незаметности третьей волны коронавируса заключается в достаточной стабилизации ситуации со спросом со стороны потребителей. По словам эксперта, это связано в первую очередь с ходом кампании по вакцинации и всеобщим послаблением карантинных мер, а также со значительной адаптацией населения и экономики регионов к карантинным мерам.

В то же время, факт наличия сохраняющегося снижения потребительского спроса в отдельных направлениях сегмента МСП указывает по большей части на то, что население по-прежнему вынуждено экономить и за все этапы пандемии существенно пересмотрело предпочтения в пользу более доступных и практичных товаров и услуг, отмечает эксперт.

Как полагает Илья Жарский, на текущий момент для предприятий МСП в первую очередь наиболее актуальны такие вопросы, как сохранение потребительского спроса, деформирование подходов к развитию бизнеса в сторону дифференциации инвестиций, а также последовательное взаимодействие с властями по части разработки действенных мер поддержки на случай очередного удара со стороны эпидемии.

Третья волна пандемии в начале 2021 года оказалась гораздо менее выраженной, чем первая и вторая, признает, в свою очередь, главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Самое главное для предпринимательства, по его словам, то, что не были введены жёсткие локдауны, ограничения на передвижения людей, закрытие предприятий МСБ. Кроме того, значительная часть сотрудников, да и потребителей уже переболели коронавирусом, а медицина научилась справляться с ним эффективнее. В совокупности данные обстоятельства привели к тому, что последствия третьей волны для бизнеса оказались более сглаженными по сравнению с серединой 2020 года.

Как отмечает эксперт, изменение объема оборотов МСБ и числа торговых точек всеобъемлюще отслеживает СберИндекс. Он показывает, что максимальное падение поступлений выручки наблюдалось в мае 2020 года – в разгар первой волны. Оно составило около 25% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

По количеству торговых точек, в сравнении с допандемическим февралем 2020 года, наибольшее снижение происходило в апреле 2020 года – до 33,4%. Реализация услуг упала на 45,6%, товаров — на 28,8%.

Среди сфер бизнеса максимальная просадка наблюдалась по ювелирным изделиям – до 90%, отмечает аналитик, а также по одежде и обуви – на 80,3%, по мебели и предметам интерьера – на 73,7%, спорту – на 78%, хобби и увлечениям – на 60,8%. канцтоварам – на 52,1%. Менее других пострадали и сократили число точек продуктовые магазины – на 5,7%, в то время как универсальные магазины – на 31,3%, медицинские услуги – на 33,5%%.

Но обороты МСБ в целом практически восстановились в ноябре 2020 года, добавляет Марк Гойхман. И с того периода росли по сравнению с аналогичным временем предыдущего года. Таким образом, вывод о том, что третья волна стала гораздо менее болезненной для МСБ, вполне подтверждается.