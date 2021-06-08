В Россвифте считают, что Россию не отключат от платежной SWIFT

Директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Роман Чернов считает, что отключать Россию от SWIFT никто не собирается, сообщает «Интерфакс».

«Нас от SWIFT отключать не собираются. Почему? Очень просто. Это никому не выгодно. Это совершенно ничего не дает с точки зрения национальной платежной системы, потому что в 2014 году Банк России разработал систему передачи финансовых сообщений и тем самым охладил пыл горячих голов, говорящих об отключении страны от SWIFT», – заявил Чернов в ходе «круглого стола» в Госдуме.

По мнению Чернова, это невыгодно экономически, потому что Россия является крупным торговым партнером Запада. «У нас есть существенный товарооборот, и то самое взаимодействие по корреспондентским счетам без SWIFT невозможно» – сказал он.