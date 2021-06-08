В США призвали Байдена «пойти на сделку» с Путиным

Главе Белого дома Джо Байдену необходимо пойти на сделку с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе предстоящего 16 июня в Женеве двустороннего саммита на высшем уровне. Это необходимо сделать, так как изоляция Москвы и конфронтация с ней вряд ли позволят миру стать безопаснее, а сближение России и Китая несёт угрозу США.

Об этом в интервью журналу The American Spectator заявил специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. По его мнению, Байден, улучшив отношения с РФ, может стать современным Ричардом Никсоном.

«Байден сейчас может стабилизировать отношения, которые слишком важны, чтобы разрушить их окончательно», – подчеркнул Бэндоу. Как считает политик, прежде всего президенты США и России должны договорится о невмешательстве в выборы. При этом он подчеркнул, что именно Вашингтон гораздо более виновен в этом, нежели Москва. Ещё один важный момент, о котором должны договориться в Женеве лидеры двух сверхдержав – это запрет на «операции» в киберпространстве. Этих же принципов должны придерживаться и европейские страны.

В числе ключевых условий для улучшения российско-американских отношений Бэндоу назвал прекращение расширения НАТО на Восток.

«Самое главное, что Байден должен пообещать Путину, это то, что в списке стран – членов альянса не появится ни Грузия, ни Украина. Это не входит в наши национальные интересы», – пояснил бывший советник Рейгана.

Кроме того, он посоветовал двум президентам пойти «на какой-нибудь торг», например, в области борьбы с терроризмом или по вопросу отношения к нескольким ближневосточным и латиноамериканским странам. Речь идет о Венесуэле, Кубе, Ливии и других.

Напомним, 25 мая Кремль официально подтвердил дату встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена – она пройдет в Женеве 16 июня.

Лидеры двух стран планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития отношений между Вашингтоном и Москвой, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Ранее сообщалось, что Путин в рамках выступления на Петербургском экономическом форуме заявил, что в ходе саммита в Женеве они вместе с главой Белого дома попытаются найти пути урегулирования российско-американских отношений.

«Также я планирую обсудить с Байденом вопросы стратегической безопасности, разоружения, COVID-19, урегулирование международных конфликтов и экологию», – подчеркнул российский лидер.