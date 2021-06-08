ВЭБ и ВТБ приобрели по 1 акции Находкинского завода минудобрений

Банк ВТБ и ВЭБ.РФ приобрели по одной акции АО «Находкинский завод минеральных удобрений» (НЗМУ, Приморский край) и по 9% в контролирующей завод компании - АО «Химпроект», говорится в годовых отчетах АО.

Две акции завода ВТБ и ВЭБ приобрели в сентябре 2020 года по номинальной стоимости - за 1 рубль каждую, став таким образом владельцами по 0,001% долей в НЗМУ.

Главным собственником завода остается московское предприятие «Химпроект» (99,998%), в котором финансовые структуры в конце прошлого года также получили по 9%, еще 2% акций предприятия выкупил в марте 2021 года Фонд развития Дальнего Востока и Арктики. Остальными акциями по-прежнему владеет АО «ИнвестХимПроект», которое является подконтрольным министерству развития Дальнего Востока и Арктики.

Также незначительные доли в НЗМУ через ряд компаний приобрели бывший вице-губернатор Сахалинской области Аркадий Пинчевский и гендиректор ООО «Национальная газовая группа» Артем Оболенский.

Ранее сообщалось, что в прошлом году ВТБ и ВЭБ открыли заводу проектное финансирование, сумма которого не разглашалась. ВТБ, по данным НЗМУ, предоставит в рамках проектного финансирования 71,2 млрд рублей, ВЭБ - 91,8 млрд рублей. Трехсторонний кредитный договор был подписан 17 апреля 2020 года. По итогам прошлого года заемщик получил около 3,5 млрд рублей.

НЗМУ является якорным резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический», который реализует в Приморском крае проект по созданию завода минеральных удобрений. Производство будет включать в себя установку мощностью 1,8 млн тонн в год по выпуску метанола, и две установки по выпуску аммиака суммарной мощностью 1,8 млн тонн в год.

