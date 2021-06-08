Володин призвал страны Европы не поддерживать фашистские тенденции на Украине

Вячеслав Володин – спикер нижней палаты парламента РФ – заявил, что государства Старого Света не должны поддерживать фашистские и националистические тенденции во властных кругах на Украине. По мнению председателя Госдумы, в противном случае это скажется на отношении к ним со стороны нашей страны.

Комментируя инициативу президента «самостийной» Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов страны, Володин подчеркнул, что Россия отделяет граждан Украины от той власти, которая сегодня в этой стране допускает геноцид своего народа.

«Мы боремся за права граждан Украины, которые остались один на один, — потому что они не интересны ни Америке, ни Совету Европы, – цитирует спикера РИА Новости. – Важна их территория, их природные ресурсы, их рассматривают как дешевую рабочую силу. В России же, рассматривают граждан Украины как братский народ и считают, что права всех должны защищаться независимо от национальности».

В этой связи он ещё раз от имени российского парламента обратился к коллегам ПАСЕ и ОБСЕ с призывом назначать мониторинговые группы и давать жёсткую оценку происходящему.

«Не могут европейские страны поддерживать режим, который позволяет процветать национализму, фашизму. Нельзя поддерживать ту власть, которая закрывает оппозиционные СМИ, партии», – подчеркнул Володин.

Он также обратил внимание на необходимость скорейшего расследования сожжения людей в одесском Доме профсоюзов, которое произошло 2 мая 2014 года.

«Нам надо обязательно этот вопрос не снимать с контроля. Те, кто повинен в этом, должны быть обязательно наказаны», – резюмировал спикер Госдумы.

