Возвышенная промышленность

В одном из цехов «Уралхиммаша» (входит в контролируемую Банком Группу ОМЗ) состоялась самая эксцентричная «Ночь музеев» как минимум в Екатеринбурге, а возможно и во всей стране. В интерьере заводских стен развернулся удивительный пластический спектакль «Русская муза Сальвадора Дали» – авторская интерпретация основных вех биографии испанского гения сюрреализма и его невероятных отношений с Галой, рассказанная на языке танца. В спектакле соединились хореография, музыка, свет и видеопроекции сюрреалистичных полотен художника. Главные роли исполнили ведущая актриса Театра Романа Виктюка Анна Нахапетова и актер театра и кино Айдар Шарафетдин.

Чтобы воплотить идею в жизнь, трудилось свыше 200 человек – актеров, видео- и звукоинженеров, художников по костюму и свету, монтажников, промышленных альпинистов, специалистов по организации мероприятий, работников Газпромбанка – компании организатора необычной акции и сотрудников «Уралхиммаша». Буквально за три дня в одном из цеховых пролетов была возведена настоящая сцена и гигантская трибуна на 760 мест, уходящая под самый потолок. Спектакль, основными зрителями которого были заводчане и приглашенные гости, прошел с аншлагом.

«Поверить, что это было построено еще вчера, практически утром ничего не было просто невозможно. И если бы я этого всего не видела и не знала, то я бы подумала, что здесь эта сцена стоит все время. Потому что настолько все грамотно сделано, настолько здесь хороший пол, музыка, свет и оборудование. Поэтому для нас, конечно, в таких условиях выступать огромное счастье», – заявила актриса, исполнительница роли Галы Анна Нахапетова.

Но чтобы все сделать за один день, потребовалась титаническая предварительаня работа. «Данный проект мы придумали больше года назад, чтобы привлечь внимание молодых специалистов к "Уралхиммашу", показать, что здесь их ждет не только профессиональное развитие, но и интересная культурная жизнь. Можно даже сказать, мы способствовали открытию нового жанра – промышленного искусства», – заявил Вице-Президент Газпромбанка Игорь Волобуев.

В постановке соединились хореография, музыка, и видеопроекции сюрреалистичных полотен Сальвадора Дали. На языке танца артисты рассказывают историю взаимоотношений художника и русской балерины Елены Дьяконовой – Галы.

«Мы решили поставить именно пластический спектакль, так как танец – это универсальный язык, который понятен любому зрителю. Сильно адаптировать площадку под перфоманс не пришлось. Как мне кажется, чем сюрреалистичнее компоненты, тем эффектнее результат. Чем необычнее площадка и серьезнее вызов, тем интереснее работать», – отметила автор либретто и хореограф проекта Анна Верде.

«Это отличный опыт, который открывает новую страницу в жизни нашего предприятия. Нам удалось совместить заводскую и творческую программы, подстроить круглосуточный производственный цикл под нужды театра. Хотели сделать заводчанам подарок – и у нас это получилось! Среди наших сотрудников и их близких оказалось очень много ценителей искусства. И мы рады, что смогли преподнести им такой сюрприз, – прокомментировал генеральный директор «Уралхиммаша» Сергей Карачков.

Авторы проекта много времени изучали документальные материалы перед тем, как поставить ее на сцене. В дальнейшем объединять творческий и производственный процессы организаторы планируют и на других промышленных площадках страны.