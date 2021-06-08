“Все по доброй воле и с максимальной заботой о зрителях” - об антиковидных мерах на фестивале “Дикая Мята”

Для привитых поклонников музыки будет работать отдельная касса, а билеты в ней будут существенно дешевле.

У входа на “Дикую Мяту” будет работать медицинская лаборатория, где все желающие могут добровольно пройти экспресс-тестирование на COVID-19 и получить результат за 3 минуты. Цены в фестивальной лаборатории будут ниже, чем в стационарных мед учреждениях.

При входе у всех посетителей будут измерять температуру, и в случае, если она будет повышена, гостям фестиваля вернут деньги за билет - посетители с температурой не смогут пройти на фестиваль, но им предложат обратиться за лечением во внеполевых условиях.

На всех входах и в инфоцентре для всех желающих будут доступны маски, их можно будет получить бесплатно, в зонах кафе и фудтраков будут установлены санитайзеры и дополнительные умывальники. Сама территория фудкортов будет размечена, а на ее территории, согласно требованиям Роспотребнадзора, будут установлены небольшие столики.

В этом году количество гостей, согласно требованию 41 указа губернатора области, составит менее 50% от общей вместительности концертной зоны, а соблюдение социальной дистанции будет обязательным - на кону здоровье каждого посетителя, но в условиях огромного открытого пространства выполнить эту рекомендацию гостям будет несложно. Кроме того, организаторы установили на центральной сцене огромные экраны, позволяющие видеть концерты с большого расстояния.

Ранее в соцсетях “Дикой Мяты” продюсер фестиваля Андрей Клюкин опубликовал обращение, в котором призывал зрителей прививаться вакциной “Спутник V”, однако продюсер, который привился еще в декабре, подчеркнул, что его пост носит исключительно информационный характер.

Фестиваль “Дикая Мята” состоится 18-20 июня 2021 в Бунырево Тульской области, мероприятие обещает стать самым ярким музыкальным впечатлением этого лета. “Дикая Мята” первой среди крупных мероприятий получила официальное разрешение на проведение, и в этом году ждет на поле своих зрителей и музыкантов. В лайн-апе заявлены: «КИНО», Mgzavrebi, Гарик Сукачёв, Манижа, Green Grey, The Hatters, «АукцЫон», Tequilajazzz, Алёна Швец, Shortparis, Tesla Boy, «АИГЕЛ», ZOLOTO, «Аффинаж», «кис-кис», IDIOT и другие.

Помимо легендарного лайн-апа, комфорт и безопасность – отличительная черта фестиваля. Каждый, кто приезжает на “Мяту”, может быть уверен в том, что все на мероприятии сделано с любовью к посетителям: от питьевых фонтанчиков до бесплатных душевых, от комфортных кемпингов с освещенными улицами до трансферов из гостиниц.

Приобрести билет можно здесь: https://mintmusic.ru/buy-ticket/bilety-na-festival/.

Где жить: https://mintmusic.ru/festival/komfort-i-prozhivanie/

Как добраться: https://mintmusic.ru/festival/how-to-get-there