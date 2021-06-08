Всемирный банк ожидает резкого роста мировой экономики

Всемирный банк изменил прогноз роста мировой экономики в 2021 году с 4,1% (прогноз в январе) до 5,6%, что должно стать самым большим ростом мирового ВВП за последние 80 лет, говорится в докладе «Перспективы мировой экономики».

Самый большой рост среди национальных экономик Всемирный банк ожидает в – 8,5%, затем идет Индия с ожидаемым ростом в 8,3%, а замыкает тройку лидеров США с 6,8% роста ВВП. Для России Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в 3,2%.

При этом прогноз по росту в странах с низким уровнем дохода снижен с 3,4%, до 2,9% в связи с отсутствием доступа к вакцинам в этих странах.