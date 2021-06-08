Sports Illustrated рассказал, кто выиграет Евро-2020 и как выступит Россия

Спортивный журнал Sports Illustrated (SI) провел опрос ведущих экспертов, чтобы выяснить, у каких команд наивысшие шансы выиграть стартующий 11 июня футбольный турнир Евро-2020.

По мнению специалистов, главными фаворитами с учетом сетки и особых правил соревнования являются Испания, Франция (действующий чемпион мира), Португалия (действующий чемпион Европы) и Бельгия. Максимальные шансы выиграть турнир у Франции.

У российской сборной практически нет шансов занять даже второе место в группе, считают прогнозисты. В лучшем случае наша команда окажется в числе сборных, занявших третье место (по правилам этого турнира 4 лучшие третьи команды из 6 групп пройдут в 1/8 финала). Тогда она с высокой вероятностью выйдет на Испанию, как и на ЧМ-2018, но в этот раз сотворить чудо российским футболистам не удастся, считают эксперты.

Сборная России сыграет первый матч с Бельгией в Санкт-Петербурге 12 июня, затем ей предстоит там же встретиться с Финляндией, а также сыграть с Данией в Копенгагене.

Евро-2020 перенесли на год из-за пандемии, турнир впервые пройдет в 12 европейских городах. Финал состоится на стадионе Уэмбли в Лондоне.

