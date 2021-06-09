15 и 16 июня Московский театр оперетты представляет премьеру оперетты Имре Кальмана «Королева чардаша»

В постановочную группу вошли режиссер и балетмейстер Валерий Архипов, известный зрителям по спектаклям «Любовь и голуби» и «Доходное место»; музыкальный руководитель и дирижер, главный дирижер театра Константин Хватынец; художник Вячеслав Окунев, работавший над спектаклями «Монте-Кристо», «Граф Орлов», «Анна Каренина», «Джейн Эйр», «Цыганский барон» и «Ромео vs Джульетта ХХ лет спустя».

За свою сценическую жизнь «Королева чардаша» претерпела множество редакций, не раз меняла имя, но неизменной оставалась великолепная, не утратившая актуальности звучания музыка Имре Кальмана. Арии и дуэты «Хейя», «Помнишь ли ты...», «Без женщин жить нельзя на свете», «Красотки кабаре» и сегодня исполняются на лучших сценах мира.

Музыкальный руководитель и дирижер Константин Хватынец: «В музыке «Королевы чардаша» Имре Кальман раскрывает мир ярких эмоций, захватывающих чувств, «нарядность» и легкость, которые свойственны неовенской оперетте и стилю «веризм». Не зря его называли «главным пуччинизатором оперетты». В музыке Кальмана сочетаются национально-самобытный венгерский характер, глубокое постижение интонационной природы народного искусства и виртуозное претворение разнообразных музыкальных форм».

История любви певицы Сильвы Вареску и князя Эдвина фон Вайлерсхейма могла случиться и сегодня, а вопрос: «Способна ли любовь преодолеть обман, давление семьи и социальное неравенство?» – звучит актуально и злободневно.

Валерий Архипов, режиссер-постановщик и балетмейстер: «Моя задача – уйти от стереотипов и, не меняя текст, сюжет, время и место действия, по-новому прочитать классическое произведение. Нужно, чтобы зрители увидели в этой оперетте не просто развлечение, не только набор остроумных реплик и комических трюков. Меня интересует яркость чувств и переживаний героев. Я хотел увидеть в трогательном, лиричном и веселом сюжете человечность, воплощение мечты о любви и верности».

Постановочная группа создает стильный, яркий спектакль, в котором классические театральные декорации сочетаются с современными сценографическими технологиями. Пространство трансформируется благодаря мобильным декорациям и мультимедийному занавесу, а первое появление Сильвы – уникальный трюк: героиня в прямом смысле спускается с небес!

Художник-постановщик Вячеслав Окунев: «Действие «Королевы чардаша» происходит в Европе начала ХХ века, во время расцвета стиля модерн. Пространство нашего спектакля появилось под впечатлением от архитектуры Вены и Будапешта с их очаровательными оранжереями, бальными залами и садами. Мне хотелось воссоздать на сцене атмосферу этих столиц оперетты, для которых писал свою музыку Имре Кальман».

В «Королеве чардаша» заняты звезды театра, а также молодые артисты, для которых спектакль станет дебютным.