Акции дня: «Аэрофлот» в лидерах торгов

Лучше рынка торговались акции «Аэрофлота» на фоне планируемого расширения географии полетов и начала туристического сезона. За дневную сессию на Мосбирже в среду, 9 июня бумаги подорожали на +2,89% до 73,44 рублей.
В среду стало известно, что «Аэрофлот» восстанавливает маршруты советских времен в надежде, что прямые рейсы помогут увеличить авиатрафик в условиях закрытых границ. По мнению экспертов ИК «Фридом Финанс», рост также может быть вызван повышением цен на авиабилеты.
Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,94% до 3843,28 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,10% до 1674,75 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:19 мск составила 71,88 долларов за баррель (-0,47%). Российская валюта укреплялась – 72,24 рублей за доллар.