Акции дня: «Аэрофлот» в лидерах торгов

Лучше рынка торговались акции «Аэрофлота» на фоне планируемого расширения географии полетов и начала туристического сезона. За дневную сессию на Мосбирже в среду, 9 июня бумаги подорожали на +2,89% до 73,44 рублей.

В среду стало известно, что «Аэрофлот» восстанавливает маршруты советских времен в надежде, что прямые рейсы помогут увеличить авиатрафик в условиях закрытых границ. По мнению экспертов ИК «Фридом Финанс», рост также может быть вызван повышением цен на авиабилеты.