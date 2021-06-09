Байден отменил указы Трампа о TikTok и WeChat

Президент США Джо Байден отменил указ экс-президента Дональда Трампа направленные на ограничения на работу в Соединенных штатах социальных сетей TikTok и WeChat.

При этом Байден поручил министерству торговли США проанализировать связанные с TikTok и WeChat потенциальные проблемы в сфере безопасности.

6 август 2020 года президент Трамп подписал исполнительный указ, который обязывал американские компании в течение 45 дней прекратить операции с компанией-владельцем приложения TikTok ByteDance. Аналогичные меры касались популярного китайского мессенджера WeChat. С 20 сентября 2020 года должен был вступить запрет на скачивание этих приложений в США.