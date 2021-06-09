Бизнес снова конфликтует. Это плохо или хорошо?

Плотину кризиса, удерживавшую волну корпоративных конфликтов в России на низком уровне, наконец-то прорвало. Индекс А1, отслеживающий конфликтность в бизнесе, взлетел в I квартале 2021 года сразу на 32% по сравнению с предыдущим периодом, достигнув пиковых значений за все четыре года наблюдений.

Конфликтность деловой среды выросла в 80% российских регионов, причем некоторые из них стали настоящими горячими точками. Так, на Алтае количество судебных разбирательств в бизнес-среде взлетело на 503,9%. В Кабардино-Балкарии прирост составил 415,9%, а в Магаданской области –374,7%.

Статья по теме: Третья волна затронула четверть бизнеса

Разработчики индекса полагают, что драйвером столь бурного роста послужил спад пандемии.

«Причиной взрывного роста конфликтности мы считаем выход российской экономики, судебной системы и органов власти из “пандемического” режима, в котором они пребывали с весны 2020 г.», – прокомментировал результаты исследования управляющий директор А1 Кирилл Бабаев.

«Зеленый свет» корпоративным конфликтам дало снятие ограничений как для коммерческих компаний, так и для судов: бизнес принялся реализовывать отложенные на время пандемии планы по слияниям, поглощениям и судебным искам.

Статья по теме: Исследование: в каком регионе выгоднее вести микро- и малый бизнес

«Уровень индекса может отражать как повышенную конфликтность бизнес-среды – большое число локальных бизнес-групп, культурные факторы, наличие интересных активов, за которые стоит бороться и т.п. – так и высокий уровень доверия к судебной системе, к которой компании обращаются для разрешения споров», – говорится в исследовании. Его авторы полагают, что обратный результат (низкий показатель индекса) – один из индикаторов, указывающих на депрессивное состояние экономики, когда бороться не за что, а доверие к закону отсутствует.

Нужна ли инвесторам конфликтность?

Однако не все эксперты считают рост конфликтности положительным сигналом.

«Рост индекса конфликтности деловой среды обусловлен официально отрицаемым экономическим кризисом. Выход из финансовой "пандемии" оказался для многих компаний затруднительным. Отсутствие у коммерсантов финансовой подушки безопасности и невозможность диверсифицировать имеющиеся бизнесы привели к росту судебных разбирательств и банкротств –так называемой цивилизованной конфликтности», – полагает адвокат, партнер «BMS Law Firm» Денис Фролов.

По его словам, прямое влияние на индекс оказывает также снижение покупательной способности. Де-факто кредитные и арендные каникулы не сработали, что только усилило нагрузку на бизнес, считает Фролов. В подавляющем большинстве конфликтных ситуаций переговорный процесс бесполезен. Должники, как правило, с помощью переговоров тянут время, чтобы вывести остатки активов. Для кредиторов такая тактика не является сюрпризом, поэтому ставку на переговоры особо никто не делает – все сразу идут суд. А договориться при желании можно, если что, и в процессе рассмотрения дела.

«Вряд ли это линейно связано с доверием к судебной системе. Скорее, люди действуют так от безысходности ситуации, желая зафиксировать убытки, а не увеличивать их», – резюмирует юрист.

Еще одним драйвером роста могло послужить прекращение моратория на банкротство, действовавшего до 7 января 2021 года, добавляет Фролов. С его точки зрения ни мораторий, ни пандемия, ни что бы то ни было еще не обнулили проблемные долги. Поэтому вряд ли стоит считать, что такая конфликтная активность делает инвестиционный климат привлекательным.

Конфликтность растет, уверенность - нет

Создатели индекса тоже отмечают возобновление волны банкротств. Из-за них значительно сократилось количество компаний, попадающих в радиус исследования: если в 2017 году таких было более 350 тысяч, то к 2021 году стало на 100 тысяч меньше.

«Многие компании вынуждены были закрыться в результате пандемических ограничений и бурного роста новых технологий в потребительских секторах экономики в 2020 г. Их собственность и активы неизбежно становятся объектом притязаний конкурирующих игроков на рынке, что всегда порождает корпоративные конфликты», – отмечают авторы исследования, добавляя, что ситуация усугубляется ростом плохих долгов, провоцирующих новые судебные разбирательства.

Собственно говоря, сами разработчики индекса отмечают, что рост российской экономики пока слишком неуверенный – в отличие от роста конфликтов. Кстати, по оценке Росстата, изучившего в мае предпринимательскую активность на примере почти 4 тысяч компаний в двух отраслях – добыче полезных ископаемых и обрабатывающем производстве – у бизнеса явные проблемы именно с уверенностью. В добывающей промышленности индекс уверенности в мае составил 0%, а в обработке – 0,3%.

На фоне таких данных рост судебных разбирательств – скорее тревожный звонок для властей, пытающихся убедить себя и граждан в том, что дела в стране явно налаживаются.