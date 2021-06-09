Диетолог рассказала, какое мороженое можно есть без вреда для фигуры

Мороженое одно из самых популярных и любимых лакомств россиян, но не самое полезное из-за высокого содержания в нем сахара и жиров, что повышает риск набрать ненужные килограммы, объяснила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина. Она посоветовала выбирать варианты с наименьшим количеством ингредиентов, что делает этот десерт более щадящим, подчеркнула врач-диетолог.

Внимательно ознакомившись с составом продукта, можно подобрать самый полезный вариант, обратив внимание на калорийность. Лучшим вариантом является сорбет, считает специалист.

«Наиболее щадящее мороженое — это сорбет, то есть мороженое, которое сделано только из натурального сока с мякотью. Желательно, чтобы в нем еще и не было сахара», — уточнила Соломатина. Она подчеркивает, что даже таким десертом нельзя злоупотреблять и лучше ограничить себя одной порцией в день.

«Натуральное мороженое можно себе позволить, но надо помнить, что его не надо переедать», - продолжила медик. Она напомнила, что мороженое это десерт, который содержит большое количество сахара, а пломбир – еще и жир.

«Для здорового человека лимит составляет одну порцию в день», — отметила она.

А людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с лишним весом, сахарным диабетом или преддиабетическим состоянием мороженое вообще противопоказано, добавила Соломатина.

