Эксперты назвали самую востребованную профессию в 2021 году

Самой востребованной профессией в 2021 году стала специальность врача телемедицины, рассказали РИА Новости в исследовательском центре сервиса Зарплата.ру.

«В 2021 году самой востребованной новой профессией в России стал врач телемедицины - спрос на таких специалистов за время пандемии вырос в пять раз, при этом на терапевтов и педиатров почти в 10 раз», - говорится в отчете сервиса. Также сообщается, что для такого специалиста предлагается средний доход в 130 тысяч рублей.

Россия не отстает от общемировой тенденции, и в стране растет спрос на специалистов в области экологии, рассказали в центре. Выпускникам профильных вузов предлагается для начала оклад от 60 тысяч рублей. Среди востребованных профессий будущего исследователи также называют специалистов навигации и строительства в условиях Арктики. За вахту таким работникам устанавливается оплата в 160 тысяч рублей. Растет популярность и специалистов в области робототехники, средний оклад для них установлен в 90 тысяч рублей.

Кроме того, стабильно востребованным остаются относительно «молодые» профессии такие, как пилот дронов с окладом от 50 тысяч рублей, эксперт по кибербезопасности (от 100 тысяч рублей), инженер 3D-печати (от 50 тысяч рублей) и дизайнер виртуальной реальности или VR-архитекторы (от 90 тысяч рублей).

