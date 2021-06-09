«Это не начало новой волны»: в Роспотребнадзоре оценили рост заболевших COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная прокомментировала рост числа заболевших COVID-19 в РФ. По её словам, то, что сейчас наблюдается не начало новой волны коронавируса, а наша страна не находится на пороге очередного подъема заболеваемости.

«Делать заключение о том, что мы находимся на пороге очередного подъема или новой волны коронавируса – неверно, – цитирует Пшеничную ТАСС».

При этом представитель Роспотребнадзора объяснила, с чем всё-таки связан всплеск заболевания, который наблюдается сейчас в стране. По её словам, многие россияне продолжают игнорировать меры предосторожности, не осознают необходимость вакцинации и способствуют циркуляции вируса среди населения.

«Нечасто видишь соблюдение мер предосторожности в общественном транспорте, на предприятиях, в других общественных местах. Если эти обстоятельства будут сохраняться, то периодические подъемы заболеваемости вполне объяснимы и будут наблюдаться и сейчас, и далее», – резюмировала Пшеничная.

Ранее сообщалось, что за последние сутки, по данным оперативного штаба, в России коронавирусом в России заболели почти 10,5 тыс., что стало максимумом с марта 2021 года.

Нарастающим итогом с марта 2020 года было зафиксировано 5 156 250 случаев коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь достигло 124 895 случаев. За последние сутки скончались 399 человек. Выписаны из больниц за сутки 9 814 россиян. В общей сложности успешно перебороли заболевание 76 млн пациентов.

На первом месте по заболеваемости продолжает оставаться Москва, в столице выявили еще 4124 больных COVID-19. На втором месте находится Санкт-Петербург (+852), на третьем Подмосковье (+781). В пятёрку по приросту заболевших за сутки также вошли Нижегородская область (+167) и Ростовская область (+154).

Начиная с сегодняшнего дня власти российской столицы на фоне резкого роста числа заболевших коронавирусом усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах.