Германия анонсировала переговоры глав МИД стран «Нормандской четверки»

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что договаривается о встрече министров иностранных дел Украины, России, Германии и Франции в «Нормандском формате», сообщает «Интерфакс».

«Мы бы хотели, чтобы была встреча министров в "Нормандском формате", и я говорил в понедельник об этом с французским коллегой Ле Дрианом, и также министром иностранных дел России Лавровым. Важно, чтобы если будет такая встреча, это было подготовлено. Соответственно, мы сейчас это пробуем подготовить. Такие встречи имеют смысл только, если они приносят какой-то результат. Поскольку не было прогресса в последнее время, мы ищем возможности "Нормандский формат" и вообще Минский процесс ускорить, дать новые импульсы имплементации минского процесса, и я работаю со своей стороны над этим», – сказал Маас на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Берлине в среду.

В свою очередь глава МИД Украины заявил, что был проинформирован о намеренье французского и немецкого коллег провести телефонный разговор с Лавровым и поддерживал этот разговор, поскольку его целью было призвать министра Лаврова принять участие в четырехсторонней встрече в «Нормандском формате».

«Сегодня мы детально обсудили с Хайко именно то, о чем мы могли бы говорить на встрече Нормандского формата на уровне министров иностранных дел, если министр Лавров согласится принимать в этом формате участие», – сказал Кулеба.