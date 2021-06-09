Курс доллара: эксперты сделали прогноз по рублю на конец года

Рубль во вторник укрепился к основным резервным мировым валютам благодаря «чёрному золоту», мировые цены на которое вновь вернулись к росту.

Открывшись утром на Мосбирже на отметке 72,80 к доллару и по 88,74 к евро, на закрытии основной сессии рубль заметно прибавил. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 72,40 руб. (-41 коп.), а курс евро 88,19 руб. (-59,75 коп.).

Таким образом, вчера национальная валюта подорожала в обеих парах к доллару на фоне перешедшей росту нефти. Кроме того, инвесторы возобновили интерес к риску, ожидая повышение ключевой ставки от ЦБ РФ, заседание, которое состоится 11 мая.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Несмотря на вчерашнее укрепление рубля, Павел Пахомов из ПАО «Санкт-Петербургская биржа» заявил, что накануне на всех торговых площадках, в том числе на валютных, наблюдалось затишье. И лишь ближе к вечеру оно сменилось движение из-за перешедшей к росту нефти.

При этом он подчеркнул, что относительное спокойствие в валютных парах является следствием «мёртвого» новостного фона.

«Игроки не скрывают, что ждут выхода макроданных по инфляции США, которые будут опубликованы в четверг, после чего возможны более серьёзные колебания в курсовой динамике. Хотя, конечно, «движуха» может неожиданно начаться и раньше. Вот только, что станет триггером этой самой «движухи», пока сказать очень сложно. Так что, пока всё-таки сидим отдыхаем и расслабляемся, по крайней мере, до четверга», – заявил эксперт, не став озвучивать прогнозы по курсу валют.

Как подчеркнул Дмитрий Бабин из БКС, открывшись вчера в минусе на негативном внешнем фоне, рубль быстро сумел восстановиться благодаря улучшению ситуации на глобальных площадках.

Затем произошла кратковременная просадка, а после старта основной сессии наша валюта перешла к росту, в очередной раз переписав двухмесячный максимум к бивалютной корзине, напомнил он. При этом, по мнению эксперта, давление на рынки оказали вчера данные о падении ВВП Японии в первом квартале, хотя оно стало не таким сильным, как прогнозировалось.

«Кроме того, объём промышленного производства в ФРГ неожиданно снизился. Однако вчера днём вышла более позитивная статистика по экономике Евросоюза, что способствовало улучшению внешнего фона», – рассказал Бабин.

Краткосрочно рубль в паре с долларом будет колебаться в диапазоне 72,30-73,00, а в паре с евро – 88,10-88,90.

В свою очередь Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» отметил, что рубль продолжает укрепляться в обеих валютных парах, ожидая более агрессивного повышения ставки российским регулятором. Как считает эксперт, влияние котировок «чёрного золота» на курсовую динамику в диапазоне 65,00-75,00 долл. за бочку можно считать нечувствительным на фоне возможного резкого повышения ставки ЦБ.

«В техническом плане движение пары доллар-рубль ниже 72,50 усиливает вероятность её ухода в ближайшие сессии к отметке в 72,00. Повышение ставки российским Центробанком постепенно возвращает нашей валюте привлекательность в глазах зарубежных игроков в рамках стратегии Carry Trade. В этой связи можно смело говорить, что перспективы рубля 70,00 за доллар и в 86,00 за евро уже не являются какими-то фантастическими», – сказал Кочетков.

Эксперты сделали прогноз по курсу рубля на конец года

Максим Петроневич из банка «Открытие» сомневается, что до саммита между президентов РФ и США пара доллар-рубль сможет закрепиться на нынешних позициях. При этом как считает он, все последние движения на биржах ставят точку в дискуссии о шаге повышения ключевой ставки российским регулятором на ближайшем заседании 11 июня. По его мнению, рост ставки составит не менее 0,5 п.п. Это, как полагает эксперт, сильно позиции рубля не поменяет.

«Рубль вместе с другими валютами сегмента ЕМ пока укрепляется. Сейчас в паре долларом рубль уверенно торгуется под отметкой в 73,00. Но в то, что он сможет стабильно торговаться ниже долгосрочного уровня сопротивления в 72,50 руб. мы очень сомневаемся», – полагает Петроневич.

Между тем Дмитрий Полевой из «Локо-Инвест» сделал долгосрочный прогноз по рублю, предположив какой будет его курс в конце 2021 года. Напомнив, что все последние сессии позиции национальной валюты остаются устойчивыми, он отметил, что сейчас некоторые глобальные инвесторы перешли в режим ожидания.

«Игроки надеются, что встреча в Женеве между Путиным и Байденом значительно улучшит российско-американские отношения. Однако, мы считаем, что здесь каких-то существенных прорывов всё-таки ждать не приходится. Дело в том, что у Москвы и Вашингтона абсолютно разные взгляды на многие вопросы, в том числе на украинскую проблематику», – подчеркнул эксперт.

В остальном же, все факторы говорят за то, что у рубля есть все шансы к укреплению – с технической точки зрения прохождение уровней 73,65, по его мнению, открывает рублю в паре с долларом дорогу к дальнейшему краткосрочному росту. Ещё один фактор поддержки нацвалюты – повышение ставок ЦБ РФ, считает он.

«В целом же наш прогноз по рублю на долгосрочную перспективу мы пока не меняем. Летом, возможно повышение волатильности на фоне дивидендных потоков. А вот к концу 2021 года мы ждём пару доллар-рубль в коридоре 72,00-73,00», – заявил Полевой.