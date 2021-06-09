Медведев рассказал о пользе повышения пенсионного возраста в России

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что решение о повышении в России пенсионного роста было непростым, однако принять его было необходимо, так как оно принесло пользу. Об этом бывший глава Кабмина РФ рассказал в ходе совместном заседании Высшего совета и Генсовета партии ЕР.

«Несколько слов о пенсионной реформе, которую мы начали в 2018 году, это важно сказать именно сейчас, – цитирует Медведева РИА Новости. – Это было крайне непростое решение, мы с вами его прекрасно помним, однако его нужно было принять».

Как пояснил председатель партии «Единая Россия» повышение возраста выхода пенсию позволило создать постоянно действующий механизм увеличение пенсий в будущем и гарантии устойчивости финансовой системы страны. Кроме того, Медведев напомнил, что тогда тщательно анализировался международный опыт, который показал, что абсолютное большинство стран мира решения такого рода приняли гораздо раньше России.

«Поэтому наша партия пошла на этот шаг осознанно, как ответственная политическая сила», – подчеркнул он.

Также бывший председатель ЕР отметил, что власти правительство сделало много для защиты граждан предпенсионного возраста. В частности, как напомнил Медведев, была введена уголовная ответственность за отказ в приёме таким лицам на работу или увольнениях с работы.

«Ещё был принят закон о восстановлении индексации пенсий опекуна. Партии также удалось восстановить справедливость в отношении сельских пенсионеров и сохранить надбавку в 25% к пенсии тех, кто более 30 лет проработал на селе и впоследствии переехал в город», – резюмировал Медведев.

