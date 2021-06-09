Мосгорсуд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями

Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией (внесен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), Фонд защиты прав граждан и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на адвокатов этих организаций.

Суд также постановил, что решение о запрете деятельности ФБК и штабов Навального подлежит немедленному исполнению, сообщает телеканал. Заседание прошло в закрытом режиме без участия СМИ из-за наличия в деле материалов, содержащих государственную тайну.

Адвокаты сообщили, что суд отказался удовлетворить их ходатайство и вызвать в суд Алексея Навального, так как его права «иском не затрагиваются». Защите также отказали в отводе судьи и о вызове в суд прокурора Москвы Дениса Попова, который подал иск о признании ФБК экстремистской организацией.