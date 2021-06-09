Москвичи могут приобрести место для парковки в жилом доме со скидкой 40% - заммэра Ефимов

Собственники квартир и наниматели жилья по соцнайму могут приобрести машино-места со скидкой 40% в подземных и многоуровневых паркингах своих домов. Сейчас москвичам доступно около 250 объектов в различных округах столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Машино-места представлены в Юго-Западном, Юго-Восточном, Северном, Центральном, Западном и Северо-Западном административных округах Москвы.

«Собственникам квартир и нанимателям жилья по соцнайму доступно приобретение машино-мест в преимущественном порядке – это возможность купить парковочное место в своем доме без проведения торгов – стоимость объектов устанавливается в размере 60% от рыночной, таким образом они могут приобрести машино-место на 40% дешевле. В этом году москвичи уже приобрели по преимущественному праву 276 машино-мест, а по итогам 2020 года было продано 653 таких объекта», – сказал заместитель мэра.

Чтобы приобрести машино-место по преимущественному праву, нужно зарегистрироваться на электронной площадке, указанной в лотовой документации, пройти бесплатную аккредитацию (электронная цифровая подпись не требуется, необходим только паспорт) и подать заявку на приобретение машино-места. К заявке необходимо приложить паспорт, документ, удостоверяющий проживание в жилом доме, а также выписку из ЕГРН, выданную не ранее чем за три месяца до даты подачи заявки.

«Представленные машино-места расположены преимущественно в подземных паркингах одного или нескольких многоквартирных домов, а также в отдельно стоящих объектах гаражного назначения, связанных с многоквартирными домами технологически или функционально. Перечень машино-мест, выставленных на продажу, размещен на Инвестиционном портале города Москвы», - отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.