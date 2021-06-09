Нефть дорожает на данных о запасах в США

Мировые цены на нефть утром 9 июня показывают положительную динамику после публикации Американским институтом нефти (API) данных о снижении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. В ходе сессии сегодня цена нефти марки Brent приближается к отметке в $73 за баррель.

По состоянию на 7.32 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в августе прибавила 0,57%, достигнув отметки $72,62 за баррель, котировки сорта WTI с поставками в июле выросли на 0,63%, до $70,47 доллара за баррель.

Ранее API сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 4 июня сократились на 2,1 миллиона баррелей, против 3,6 миллиона баррелей, сокращение которых ожидали аналитики. Участники рынка ожидают появление в среду вечером официальной статистики по коммерческим запасам нефти от министерства энергетики США. Аналитики прогнозируют сокращение запасов на 2 миллиона баррелей.

Нефть растет на увеличении спроса в мире, восстановлении экономики, а также продолжающейся вакцинации населения планеты от коронавируса. С постепенным снятием ограничений на передвижение повышается спрос на топливо, уверены аналитики ANZ.

