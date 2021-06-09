Нефть пошла через максимумы

Августовские фьючерсы на Brent на ICE Futures Europe прибавили 1%, достигнув 72,22 доллара за баррель – своего максимума с мая 2019 года, сообщило агентство «Прайм». Июльские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли на 1,2%, до 70,05 доллара США за баррель, что стало максимальным уровнем закрытия для наиболее активно торгующихся контрактов с октября 2018 года.

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Таким образом, на нефтяном рынке возобладал оптимизм, вызванный целым рядом факторов. В их числе постепенное восстановление экономики в США, что должно стать основой для увеличения спроса. Другой «штатовский» фактор — публикация Американским институтом нефти (API) данных о снижении запасов этого сырья в США. Эксперты плюсуют сюда и надежды на дальнейшие действия ОПЕК+, но в целом отмечают, что рост цен объясняется общим в позитивным настроем на рынках, так как никаких важных новостей по этому поводу во вторник, 8 июня 2021 года, не было.

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Для российского рынка это означает продолжение роста котировок акций нефтегазового сектора после заметного роста на минувшей неделе. Тогда, как отмечает журнал «Эксперт», префы и обыкновенные акции «Татнефти» подорожали за неделю более, чем на 6%, на 3,87% поднялись , акции «Транснефтм», росли в цене и акции газовых компаний. Нефть закончила рабочую неделю на отметке 71,69 доллара за эталонный баррель Brent.

И сейчас это рост продолжен. Журнал связывает его, преимущественно, с результатами заседания стран ОПЕК+, по итогам которого прежние параметры добычи нефти были сохранены. Дальнейшая политика стран-участниц будет определена на заседании 1 июля.

Иракская сделка — против нефтяных сделок

Во вторник цены на нефть попытались скорректироваться на общем ухудшении настроений инвесторов, но уже к вечеру просадка была выкуплена, поясняет главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Позитива на рынок добавило Минэнерго США, снизившее прогноз добычи нефти в стране в 2022 г на 50 тыс. до 11,79 млн баррелей в сутки. Это примерно на 9% больше нынешнего уровня. Таким образом, не реализуются опасения того, что американские сланцевые добытчики воспользуются сверхкомфортными для себя ценами и резко нарастят добычу.

В целом нефть следует в русле общей тенденции роста стоимости сырьевых активов, полагает эксперт. Сейчас индекс цен на сырье находится на максимумах с 2015 года. Но в последнее время росту нефти препятствовали ожидания, что Иран достигнет соглашения с США по «ядерной сделке», после чего санкции с Исламской Республики будут сняты и она быстро начнет выдавать в мир дополнительные 1-1,3 млн баррелей нефти в день.

Эксперты ждали, что договор будет подписан до конца мая. Но до сих пор этого не произошло. Нет никаких новостей с переговорного процесса, из чего делается вполне логичный вывод, что заключение сделки откладывается. Этим сейчас и пользуются нефтяные трейдеры, разгоняя котировки, указывает Алексей Антонов. В среду с утра нефть прибавляет 0,5 и стоит около 72,5 доллара за баррель. И, по словам аналитика, не исключен кратковременный рост котировок в район 75 долларов.

«Дороже этой отметки нефть мы пока не видим», — говорит он. Впрочем, признает Антонов, еще пару месяцев назад закрепление нефти над уровнем 70 долларов также казалось малореальным.

Цены на нефть Brent продолжают расти, поддержанные в основном ожиданиями по спросу, комментирует вице-президент Промсвязьбанка Татьяна Крылова. Так, с прошлого понедельника стартовал автомобильный сезон в США, который обещает быть неплохим, учитывая заметное смягчение карантинных ограничений в стране.

Также на этой неделе в фокусе традиционные отраслевые отчеты от МЭА и ОПЕК: они скорее всего повысят оценки по мировому спросу на энергоносители на этот год на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Минэнерго США в ежемесячном обзоре в свою очередь уже повысило прогноз цен на нефть на этот год на 4,7% - до 65,2 долл./барр. Brent. «Мы продолжаем ждать дальнейшего роста цен на нефть Brent к 75 долларам и выше долл./барр», – заключает Татьяна Крылова.