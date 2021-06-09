Никто не хочет работать

Еще никогда, пожалуй, малому бизнесу в США не было так трудно найти работников. На американском рынке труда сейчас исторически рекордный дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. Главным виновником этого дисбаланса ZeroHedge считает президента Байдена, а если точнее – его щедрую помощь безработным и населению.
Об огромном дефиците рабочей силы говорят данные Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB), крупнейшей в Америке ассоциации малого бизнеса. Причем, в апреле прошлого года была противоположная картина: число безработных превышало число рабочих мест на 18,1 млн.
Количество вакансий в марте 2021 года выросло с 8,288 млн почти на миллион (998 тыс.) до рекордных 9,286 в апреле. И без того солидный прогноз – 8,2 млн был превышен на миллион.
Рекордный рост в основном обеспечили гостиничное хозяйство и общественное питание (+349 тыс.), другие услуги (+115 тыс.) и производство товаров длительного пользования (+78 тыс.). Количество вакансий снизилось в образовании (-23 тыс.), горнодобыче и лесозаготовках (-8 тыс.).
Количество рабочих мест выросло в четырех регионах.
Еще одним свидетельством рекордного всплеска спроса на рабочую силу стало сокращение разрыва между количеством безработных и рабочих мест в апреле до 526 тыс., т.е. почти втрое с 1,4 млн в марте. В результате в апреле на каждое рабочее место приходился всего лишь 1,06 безработный. Динамика впечатляет: в марте этот показатель составлял 1,19, а в феврале – 1,35. Пик пришелся на апрель 2020 г. – 4,6!
Наем рабочей силы по мере снятия ковидных ограничений ускорился. Апрель стал четвертым месяцем ускорения – с мартовского 6,099 млн он увеличился до 6,075 млн в апреле.
По данным BLS, наем рабочей силы особенно увеличился в гостиничном хозяйстве и общественном питании (+232 тыс.) и федеральном правительстве (+10 тыс.). Наем рабочей силы уменьшился в строительстве (-107 тыс.), производстве товаров длительного пользования (-37 тыс.) и образовании (-32 тыс.).
Последним доказательством перегретого состояния рынка труда в США, спровоцированного «байденовскими триллионами» и цунами пособий по безработице, в свою очередь вызвавшими отвращение к работе, как к таковой, стал апрельский уровень добровольных увольнений из-за появления более выгодной работы. Количество таких увольнений взлетело на 384 тыс. до опять же рекордных 3,985 млн. В предыдущие месяцы рост этого показателя был скромнее: в марте 185 тыс., а в феврале 77 тыс.
Количество добровольных увольнений больше всего выросло в розничной торговле (+106 тыс.), профессиональных и деловых услугах (+94 тыс.) и транспорте, складировании и коммунальных услугах (+49 тыс.).