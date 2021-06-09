Никто не хочет работать

Еще никогда, пожалуй, малому бизнесу в США не было так трудно найти работников. На американском рынке труда сейчас исторически рекордный дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. Главным виновником этого дисбаланса ZeroHedge считает президента Байдена, а если точнее – его щедрую помощь безработным и населению.

Об огромном дефиците рабочей силы говорят данные Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB), крупнейшей в Америке ассоциации малого бизнеса. Причем, в апреле прошлого года была противоположная картина: число безработных превышало число рабочих мест на 18,1 млн.