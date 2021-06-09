Оборот пострадавших отраслей Москвы за первые пять месяцев 2021 года вырос на 43% – заммэра Ефимов

Выручка наиболее пострадавших в период пандемии отраслей в январе-мае текущего года достигла 1 трлн 622 млрд рублей. Если в январе, когда на работу сферы услуг действовал ряд ограничений, их оборот составлял 253,6 млрд рублей, то результат мая – 362 млрд рублей – на 43% выше январского показателя. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Оборот наиболее пострадавших во время пандемии отраслей по данным контрольно-кассовой техники – важный маркер темпов и уровня восстановления московской экономики. По сравнению с январем-маем прошлого года выручка этих отраслей возросла на 51,7%», - подчеркнул заммэра.

Одним из лидеров по темпам восстановления стала индустрия развлечений. «Оборот сферы развлечений прибавил за пять месяцев нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 52,4%. За этот же период выручка сферы бытовых услуг населению увеличилась на 47,6%, предприятий общественного питания – на 46,6%, гостиниц и турагентств – на 28,7%», - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По оценке Аналитического центра Москвы, выручка малого и среднего бизнеса (МСП), которые очень активны в сфере торговли и услуг города, в том числе и в наиболее пострадавших от пандемии отраслях экономики, увеличилась на 39,5% по сравнению с январем-маем прошлого года. Их суммарный оборот в 2021 году составил 1 трлн 146 млрд рублей.