«Пощёчина Макрону – это постановка»: французы не верят своему президенту

Пользователи социальных сетей во Франции активно комментируют инцидент с пощёчиной президенту страны Эммануэлю Макрону. При этом некоторые французы убеждены, что вчерашнее нападение не что иное, как постановку, которую организовал сам глава государства.

В частности, об этом пишет пользователь с ником Marianne Marie. Она задаётся вопросом: «А если это было постановкой?». Дальше на него сама и отвечает: «Они готовы на всё, чтобы разделить французов и очернить нашу Францию».

Тем же вопросом задаётся известный французский певец, поэт и политический деятель Франсис Лаланн.

«Пощечина Макрону – это постановка для президента с низкой поддержкой? Нужна виктимизация?», – написал он в своём микроблоге в Twitter.

Другой пользователь признаётся, что у него сразу возникли сомнения в том, что пощёчина президенту – реальное нападение.

«То, как Макрон кладёт руку на плечо этому мужчине, а тот даёт ему лёгкий шлепок – выглядит всё это очень странно… Сегодня всё так развращено в нашем обществе, что я не верю президенту и в первую очередь думаю о постановке», – заявил один из пользователей соцсетей.

Напомним, накануне в департаменте Дром президент Франции Эммануэль Макрон получил пощёчину от одного из мужчин в ходе встречи с представителями отрасли общественного питания. На видео, которое появилось в Сети Интернет видео, как французский лидер подходит к ограждению и пытается пожать руку стоявшему там человеку, но в ответ получает от него пощёчину.

Телохранители Макрона сразу же отреагировали на произошедшее и увели президента. Затем вмешались жандармы, которые задержали нападавшего, а также ещё одного мужчину, которое снимал это смартфон.

Позже Макрон прокомментировал инцидент, назвав его единичным. Кроме того, президент Франции призвал не преувеличивать значение случившегося.