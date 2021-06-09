Причиной гибели людей в горбольнице Рязани могло быть неисправное оборудование

Причиной пожара в коронавирусной реанимации рязанской горбольницы «ОКБ им. Н.А.Семашко» могло стать неисправное оборудование. В настоящее время Следственное управление СК по Рязанской области проводит проверку по факту пожара, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

«Рассматриваются различные версии пожара, включая неисправное медицинское оборудование, а также системы жизнеобеспечения, проводку, не выдержавшую нагрузки», - рассказал собеседник агентства.

Также следствие рассматривает версию о нарушении сотрудниками больницы или пациентами правил пожарной и неосторожного обращения с огнем.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты чтобы установить все обстоятельства происшедшего», - сообщили в пресс-службе рязанского Следственного управления.

Все процессуальные решения будут приняты по результатам проверки. По последним данным, в результате пожара погибли три человека, не менее 10 пострадали.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Рязанской области, пожар в рязанской горбольнице вспыхнул рано утром 9 июня. Сообщение о пожаре на улице Семашко в городе Рязани поступило в МЧС в 3 часа 36 минут утра. На пожар выехали четыре пожарных автомобиля, 12 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

