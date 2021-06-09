Прогноз погоды: то в жар, то в холод – синоптики рассказали о странной погоде в России

Июнь в самом разгаре, но погода на территории Русской равнины продолжает оставаться странной. Регионы как будто поменялись местами и там, где обычно жарко – сейчас холодно, при этом низкий температурный фон сохраняется в самых знойных и южных частях России.

Зато рекордное тепло фиксируется в Якутии. Здесь все первые дни июня аномально тёплые, а погода продолжает бить рекорды – столбики термометров на территории республики регулярно взлетают до фантастических плюс 30. По-летнему тепло и в Амурской области, где в некоторых населённых пунктах воздух прогревается до плюс 32, что значительно выше климатической нормы.

Как предупреждают синоптики, почти весь первый месяц лета Россию продолжит бросать то в жар, то в холод и остановиться на чем-то одном пока не получится.

Прогноз погоды на неделю в Москве

С самого начала этой недели Москва и Подмосковье находятся под влиянием пасмурного циклона, которые провоцирует мощные ливни. При этом воздух едва прогревается до плюс 20-22, в регионе наблюдается высокая влажность.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни плотные тучи продолжат гулять над столицей, усилится ветер, а влажность станет еще более ощутимой. Также возможны частые грозы и всего плюс 20 днём. Ночью градус понизится до плюс 12, специалисты прогнозируют. И как обещают специалисты, климатическая неразбериха продолжится в Москве как минимум до 16 июня.

Прогноз погоды на 7 дней в Санкт-Петербурге

Петербург и Ленинградскую область, как ни странно, бросит в жар и всему виной влияние антициклона, который установит аномально странную погоду на берегах Нивы.

Почти вся неделя будет комфортной и безоблачной, днем воздух будет прогреваться до плюс 25-26. Спад тепла возможен ближе к выходным, здесь местами может возникнуть прохладный ветер и высокая облачность. В целом, июньский уикенд в городе на Неве будет размеренно влажным: осадков немного, но ветер шквалистый, температура не поднимется выше плюс 17 градусов.

С 15 июня солнце вернётся в Северную столицу, а вместе с ним и аномальное тепло до плюс 25. Очередной климатический кульбит наступит не ранее, чем в конце месяца, именно тогда в СПб и области пройдут прохладные ливни и раскатистые грозы.

Погода в Крыму. Прогноз погоды на неделю

Зато на морское побережье России лето не спешит. В частности, Крым пока остаётся «вне зоны доступа». Так, Севастополь встретил неделю облачной и ветреной погодой, термометры нехотя поднялись до плюс 19 и замерли на этой отметке.

Далека от летней погода в Симферополе, где градус так и не превысил отметку в плюс 20 днём и плюс 13 ночью. Запад Крыма остаётся ясным и сухим, но показатели также не радуют – плюс 19-20, малооблачно. Южный берег и Керчь сохраняют умеренное тепло до плюс 22-23, здесь перманентно проходят небольшие дожди и гуляют редкие порывы ветра.

Ситуацию трудно назвать плачевной, но летом, как говорится, и «не пахнет» – это особенно неприятно для тех, кто уже запланировал отдых на юге России.

Погода в Краснодарском крае. Точный прогноз синоптиков

Странная погода пока наблюдается и в Краснодарском крае. Здесь летний зной рассеивают грозы, ожидается, что раскаты громы будут особенно частыми в период с 14 по 16 июня. Столбики термометров понизится на 2-3 отметки, немного теплее будет в Анапе – плюс 24 днём, чуть более прохладно в Сочи – плюс 23.

Впрочем, синоптики сообщают о скором курсе на потепление в южной европейской части России, но вместе с этим череда дождей и гроз будут стабильно увлажнять регион в течение всего месяца. Ближе к началу июля циклонические воздушные массы ускорят движение и изменят направление, что позитивно скажется на климатической обстановке на Кубани.

Погода в Новосибирской области

Похолодание пришло в Новосибирскую область. И как предупреждают синоптики, снижение температурного фона будет стабильно продолжаться до 12 июня. Специалисты объяснили, что это связано с тем, что после летнего тепла эстафету перехватили арктические потоки, которые принесли в регион низкие температуры и высокую облачность.

Солнечная погода вернется сюда ближе к выходным и, вероятнее всего, с субботы столбики термометров преодолеют отметку в плюс 20. Летний режим восстановится и в области, где относительно спокойное начало недели резко сменилось на грозовые ливни по всему региону.

Ближе к 16 июня возможные сильные дожди и температура до плюс 24. В четверг 17 июня осадков не будет, а пятница и суббота ожидаются облачными, но тёплыми. Ливни будут возвращаться до конца месяца, метеосводки предупреждают, что погода в Новосибирской области продолжит оставаться странной.

Сумбурный июнь здесь завершится здесь очередными климатическими катаклизмами в виде перепадов атмосферного давления и температурных качелей. Нам же остается надеяться, что июль начнёт свое шествие с хороших погодных сводок не только в регионах Сибири, но и по всей России.