Путин прокомментировал украинскую спортивную форму с изображением Крыма

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» прокомментировал спортивную форму сборной Украины по футболу с изображением Крыма.

«Здесь нет никакой новизны. Позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия. Демократия – это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение. Но украинские власти это не признают. Но это их позиция, она нам хорошо известна. Новизны здесь никакой нет», – сказал Путин.

В 2014 году Крым вошел в состав России после всенародного референдума, на котором более 98% жителей полуострова проголосовали за это решение.