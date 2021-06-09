Россия наращивает продажи оружия в страны Африки южнее Сахары

В портфеле 17 стран, и это – не предел

С 8 по 10 июня в Абиджане, крупнейшем городе Кот-д’Ивуара, проходит Международная выставка по безопасности и обороне Shield Africa 2021, в которой принимает участие «Рособоронэкспорт». Его делегация, сообщила пресс-службу госкомпании, проведёт встречи и переговоры с представителями силовых структур африканских стран, а также презентации продукции российских компаний для всех видов вооружённых сил, включая полицейские и специальные подразделения.

Сообщается также, что африканские страны, расположенные южнее Сахары, уже подписали с Россией контракты на покупку оружия и техники на сумму более $1,7 млрд. Это стало результатом, по словам генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, мощного импульса, который военно-техническое сотрудничество с этими странами получило в ходе форума «Россия-Африка» в 2019 году. А количество стран Центральной, Западной и Южной Африки в портфеле заказов компании доведено до 17, сообщила пресс-служба «Рособоронэкспорта» со ссылкой на слова Александра Михеева.

Сегодня «Рособоронэкспорт» продвигает в регион вертолётную технику, средства ПВО, военно-морскую продукцию, бронеавтомобили, средства оснащения правоохранительных органов, охраны аэропортов и критически важных объектов, стрелковое, в том числе специальное, оружие, говорится в официальном пресс-релизе компании.

Среди образцов российской продукции наиболее востребованы в этом регионе БТР-80, 80А и 82А, автоматы Калашникова «сотой» и «двухсотой» серий, АК-12, АК-15, и абсолютные новинки в Африке — АК-19 и АК-308. Кроме того, партнёрам предоставляется информацию о российских противотанковых комплексах – в том числе ПТРК «Корнет-Э» и «Корнет-ЭМ», а также о 120- и 82-мм миномётах.

Дополнительно сообщается о готовности «Рособоронэкспорта» провести в рамках Shield Africa 2021 подробные консультации и переговоры о поставках техники компании ООО «ВПК», также представленной на выставке. Компания экспонирует натуральные образцы автомобилей ВПК-233316 «Тигр» в комплектации «Рейд», ВПК-39473 «Стрела» и «ВПК-Урал», которые впервые демонстрируются на Африканском континенте.

По линии «Рособоронэкспорта» пойдет и «гражданка»

Заметное место в контактах с африканскими партнерами уделяется и продукции гражданского назначения, сообщает «Рособоронэкспорт». В компании создано специальное подразделение, основной функционал которого – организация поставок продукции невоенного назначения компаний, не имеющих опыта самостоятельной внешнеторговой деятельности.



«Мы намерены также проинформировать наших партнёров о том, что существенно расширили свой функционал и сегодня активно развиваем направление поставок российской гражданской продукции, – констатировал Александр Михеев. – По гражданской тематике “Рособоронэкспорт”, имеющий высокий авторитет в государственных и бизнес-кругах африканских стран, выступает в качестве гаранта чистоты и надёжности сделок – как для производителей в России, так и иностранных заказчиков».



Среди основных направлений такого сотрудничества — автомобили, морские и речные суда, медицина, гражданское и служебное оружие, технологическое оборудование, металлургическая и химическая продукция. Указывается, что компания уже реализовала несколько контрактов на поставку современных пожарных машин, гражданской вертолётной техники и систем безопасности в различные страны мира. Кроме того, сейчас идёт ряд предконтрактных переговоров по той же тематике.

«Надо отметить, что масштабы и объёмы озвученных поставок весьма значительны для такого малоресурсного регионального рынка, каким является африканский, – сказал Eхpert.ru директор Центра анализа стратегий и технологий, член экспертного совета при правительстве РФ Руслан Пухов. –Успеху российской оборонки здесь поспособствовал наметившийся в последние годы общий ресурсный рост этого рынка за счёт отдельных стран региона, которые стали способны выделять значительные средства на подобные закупки», — сказал эксперт.

По мнению Пухова, основные заказчики продукции нашего оборонпрома в этой части света — Ангола, Эфиопия и Уганда. В последнее время именно эти государства делают упор на закупку, главным образом, сухопутных вооружений. Однако востребована этими странами и авиационная техника, а также средства противовоздушной обороны», — добавил Пухов.



Что касается основных конкурентов России на африканском рынке вооружений и гражданской, то здесь номером первым Пухов видит Китай, а также, хотя в гораздо меньшей степени – Израиль. Среди несомненных конкурентных преимуществ России в данной сфере Руслан Пухов назвал относительную дешевизну продукции отечественного ВПК, а также наличие наработанных связей, известная часть которых была налажена ещё в советское время.



«Что касается стратегических приоритетов Российской Федерации в «Черной Африке», то, на мой взгляд, о них речь не идет, по крайней мере — пока. Надо констатировать, что сейчас Россия просто использует прежние и частично приобретенные возможности в сфере военно-технического сотрудничества, имея целью наращивание именно торгово-экономической деятельности в регионе. Дальнейшее покажет время», — отметил в заключение эксперт.