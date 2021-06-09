Россиянам раскрыли фразу для мгновенного приема в больницу

Ни в одном медицинском учреждении не имеют право отказать человеку с острой болью, рассказал врач офтальмолог, доктор медицинских наук Дмитрий Майчук в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

«Острая боль. В медицине всегда эти слова заставляют сразу же принять», - сообщил Майчук, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. Он добавил, что если человек произнес эту фразу, ему «не имеют права отказать ни в одной клинике».

Медик не отрицает, что не всегда человек может попасть на прием в необходимое время, но в случае, если гражданин заявляет о наличии острой боли, то в регистратуре ему не имеют права отказать и «нужно настаивать на своем».

Ранее в исследовательском центре сервиса Зарплата.ру рассказали, что самой востребованной профессией в 2021 году стала специальность врача телемедицины, спрос на которых за время пандемии вырос в пять раз, если говорить об узких специалистах, при этом терапевтов и педиатров в телемедицине стало требоваться в 10 раз больше.

