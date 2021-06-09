СМИ сообщают о задержании блогера Хованского по делу об оправдании терроризма

Блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в оправдании и призывах к терроризму, сообщают агентства ТАСС и «РИА Новости».

По словам источников агентств, в отношении блогера возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Официального подтверждения информации пока не поступало ни от одного ведомства, также собеседники ТАСС и «РИА Новости» не уточнили, в каком статусе находится блогер. По сообщению СМИ, Хованский сейчас находится в полиции, однако отделение не уточняется.

Юрий Хованский — известный российский видеоблогер, а также помощник депутата Госдумы VII созыва Василия Власова. Телеграм-канал Baza сообщает, что причиной задержания стал видеоролик с песней про «Норд-Ост», который был выложен на YouTube в прошлом году. По неподтвержденным данным дело Хованского расследует 5-й отдел центра «Э» МВД, занимающийся преступлениями по этническим и религиозным мотивам. Телеграм-канал Mash пишет, что в ходе обыска у Хованского нашли «девайс для курения веществ» и пистолет.

