11 спорных вопросов в отношениях США и ЕС

В Европе ждут Джо Байдена. И в Вашингтоне, и в Брюсселе надеются на восстановление прежних отношений, безоблачных до появления в Белом доме Дональда Трампа. Даже с учетом того, что противоречия существовали и до Трампа, они, по крайней мере, в отличие от нынешних времен были завуалированы и создавали картину полного трансатлантического согласия.

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Перезапустить трансатлантические отношения будет нелегко, потому что позиции сторон не совпадают по очень широкому кругу вопросов. Politico собрал накануне визита Байдена главные противоречия между США и Европой:

1. Война тарифов

Байден пока не тронул введенные при Трампе тарифы на европейские товары, включая тарифы на европейскую сталь и алюминий. Продолжает блокировать Вашингтон и судебную систему ВТО, которая может помочь Европе в борьбе с байденовским протекционизмом и его лозунгом: «Покупай американское!»

Брюссель и Вашингтон, правда, договорились о тарифном перемирии по стали и алюминию и в авиапроме (взаимные тарифы на Airbus и Boeing), но это временное соглашение.

2. Патенты на вакцины

Вашингтон в отличие от Брюсселя поддерживает отмену патентов на вакцины против коронавируса, что позволит странам самим производить вакцины и бороться с пандемией. В ЕС, как обычно, нет единства: за временную отмену патентов выступают, например, Италия и Бельгия.

3. Обмен данными пользователей

Почти год назад высший европейский суд отменил соглашение о свободном обмене данными между США и Евросоюзом (Privacy Shield). Европейские судьи, кстати, отказались его утверждать его уже второй раз на том основании, что стандарты безопасности личной жизни в Старом Свете намного выше, чем в Новом.

4. Торговля с Китаем

В декабре 2020 г. Европа подписала соглашение с Китаем об инвестициях. Сейчас, правда, его выполнение заморожено из-за возражений Европарламента.

США и Европа по-разному подходят к торговле с Пекином. США, к примеру, запретили ввоз товаров, сделанных в Синьцзяне, а у ЕС таких ограничений нет. Вашингтон также продолжает блокировать предложенные европейцами реформы ВТО, которые, считают в Брюсселе, помогут контролировать китайскую модель государственного капитализма.

5. Цены на лекарства

Американцы часто жалуются на то, что европейцы слишком мало платят за лекарства, в результате чего американские фармацевтические гиганты очень сильно зависят от продаж в США.

Байден пообещал решить вопрос с ценами, но пока все его усилия встречают сопротивление не только у республиканцев, но и даже у части демократов.

6. Налоги на IT-сектор

Джо Байден предложил обложить единым налогом 100 крупнейших компаний планеты, но в Европе от этого предложения не в восторге. Ряд европейских стран и, в первую очередь, Франция хотят включить в этот список все технологические гиганты.

Еврокомиссия планирует в самом ближайшем будущем опубликовать собственный цифровой налог, который, вне всяких сомнений, усложнит находящиеся на последней стадии переговоры по единому налогу на гигантские корпорации между Европой и США.

7. Искусственный интеллект (AI)

Европа уже более полугода предлагает Америке создать глобальные стандарты безопасности, которые позволят контролировать AI, но Вашингтон упорно молчит. Естественно, США, где находятся крупнейшие компании, занимающиеся AI, не хотят, чтобы американский бизнес подчинялся правилам, разработанным в Брюсселе.

8. Углеродный налог

В Вашингтоне не скрывают негативного отношения к новой «углеродной» инициативе ЕС, которая начинает действовать 1 июля. Речь идет о введении налога на углеродоемкие товары и изделия, в первую очередь, сталь, алюминий, цемент, удобрения и электроэнергию.

Здесь налицо очевидное противоречие между совершенно разными подходами Старого и Нового Света к борьбе с глобальным потеплением. Обложение «углеродным» налогом американских товаров несомненно приведет к ответным мерам Вашингтона против европейского экспорта.

В этом вопросе, кстати, вновь проявились и противоречия внутри Евросоюза, между Францией и Германией, которые по-разному относятся к Америке. Париж среди главных противников многих американских инициатив и предложений, а Берлин в большинстве случаев занимает «примиренческую» позицию.

9. «Озеленение» сельского хозяйства

Благодаря «семейной» модели сельского хозяйства Европа больше готова к его «озеленению», чем Америка, в сельскохозяйственном секторе которой господствует корпоративная модель. Не удивительно, что американские политики крайне негативно относятся к европейской программе реформ в сельском хозяйстве, направленной на его «озеленение» к 2030 году. В Вашингтоне пугают, что это приведет не только к резкому ослаблению торговли между США и ЕС, но и даже к глобальному голоду.

10. Плата за углерод

США (при Байдене) и Евросоюз ставят одинаковые задачи по климату, выполнение которых требует очень большого сокращения выбросов СО2. В Европе считают, что эффективнее всего бороться с углеродом при помощи евро, т.е. сделав выбросы двуокиси углерода слишком дорогим удовольствием. Регулярно повышая цены на углеродные выбросы, Брюссель уже предотвратил попадание в атмосферу планеты более чем миллиарда тонн СО2.

Американские законодатели, особенно это относится к республиканцам, категорически возражают против принятия системы платных квот на углерод по примеру европейской системы.

11. «Северный поток 2» (СП2)

Благодаря давлению Польши и балтийских стран Европа, за исключением Германии, против российского газопровода, которой проходит по дну Балтийского моря. Европейские противники СП2 очень надеялись на помощь Джо Байдена, однако тот в конце мая неожиданно не стал вводить санкции против скандального газопровода и публично заявил, что попытки помешать окончанию строительства бесперспективны. Вашингтон явно предпочел восстановление нормальных отношений с Германией поддержке европейского единства. 7 июня об этом недвусмысленно заявил госсекретарь Энтони Блинкен, назвавший санкции против СП2 «отравленным колодцем с одним из главных союзников Америки – ФРГ».