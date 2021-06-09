В России за сутки выявлено более 10 тыс. случаев COVID

Суточный прирост случаев заражения коронавирусом составил 10 407 эпизодов в 84 регионах, что является максимумом с марта текущего года, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Нарастающим итогом с марта 2020 года было зафиксировано 5 156 250 случаев коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь достигло 124 895 случаев. За последние сутки скончались 399 человек. Выписаны из больниц за 24 часа 9 814 россиян. В общей сложности успешно перебороли заболевание 4,76 млн пациентов.

На первом месте по заболеваемости продолжает оставаться Москва, в столице выявили еще 4124 больных ковидом. На втором месте находится Санкт-Петербург (+852), на третьем Московская область (+781). В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Нижегородская (+167) и Ростовская (+154) области.

Наименьшее количество случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Ненецком АО (+1), в Еврейской АО и Магаданской области (+6). Ни одного заболевшего не выявлено в Чукотском АО.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 174 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,7 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 33,3 млн случаев, далее следуют Индия (более 29 млн), Бразилия (свыше 17 млн), Франция (более 5,7 млн) и Турция (5,3 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.

