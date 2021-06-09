Стоимость газа в Европе достигла максимума за три года

Цена газа с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах всего за сутки выросла на 6% до 357 долларов США за тысячу кубометров, сообщает «Интерфакс». Достигнутый показатель является максимальным за последние три года и три месяца с начала марта 2018 года. Тогда в Европе достигала 969 долларов на TTF и до 1227 долларов за тысячу кубометров на британской площадке NBP.

Цены на газ растут на фоне сокращения поставок из Норвегии и низких запасов в подземных хранилищах стран ЕС. В конце мая уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах был ниже среднего показателя за последние пять лет на 14,43%. Уровень запасов в ПХГ составлял 35,82%, что ниже зафиксированного в 2018 году минимума на эту дату – 35,95%.