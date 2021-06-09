В Госдуме допустили провокацию со стороны Украины накануне встречи Путина и Байдена

Леонид Слуцкий – глава комитета по международным делам нижней палаты российского парламента – не исключает провокаций со стороны властей Украины перед встречей президента РФ Владимира Путина со своим коллегой из США.

По его мнению, киевские власти не останавливается не перед чем, поэтому нужно всегда ждать провокаций, передаёт РИА Новости.

«Любые блоки, в том числе военные, позиционируются как блоки против нашей страны или на случай нападения России… Какие бы ни были провокации, давайте заранее настроимся на то, чтобы не обращать на них внимание. Те, кто настроен на конструктив, на провокации не поддаются», – подчеркнул депутат.

Слуцкий также выразил уверенность, что в будущем отношения Москвы и Киеве обязательно восстановятся, но уже тогда, когда во главе Украины будет находиться нормальное руководство».

Напомним, 25 мая Кремль официально подтвердил дату встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена – она пройдет в Женеве 16 июня.

Лидеры двух стран планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития отношений между Вашингтоном и Москвой, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Ранее сообщалось, что специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в интервью журналу The American Spectator заявил, что Байдену необходимо пойти на сделку с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе предстоящего в Женеве двустороннего саммита на высшем уровне.

Это необходимо сделать, так как изоляция Москвы и конфронтация с ней вряд ли позволят миру стать безопаснее, а сближение России и Китая несёт угрозу США. По мнению бывшего советника Рейгана, улучшив отношения с РФ, Байден может стать современным Ричардом Никсоном.

