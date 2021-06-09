В Москве усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах

Власти российской столицы на фоне резкого роста числа заболевших коронавирусом усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах.

Об этом рассказал журналистам начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. Как подчеркнул чиновник, эпидемиологическая обстановка в городе ухудшается, а количество заболевших растёт.

«В этой связи с сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, а том числе в общественном транспорте и метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан», – цитирует Данчикова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что суточный прирост случаев заражения коронавирусом составил 10 407 эпизодов в 84 регионах, что является максимумом с марта текущего года.

Москва продолжает лидировать по числу заболевших. За последние 24 часа в столице выявили ещё 4 124 новых инфицированных COVID-19 – это максимум с середины января 2021 года. Далее следуют Санкт-Петербург (+852), Подмосковье (+781), Нижегородская область (+167) и Ростовская область (+154).

