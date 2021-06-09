В Сбербанке рассказали о теневом рынке по продаже данных россиян

Мошенники получают информацию о россиянах через теневой рынок персональных данных, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости. Чаще всего в открытый доступ попадают скомпрометированные базы данных внешних сервисов — доставки товаров, государственных учреждений, интернет-магазинов.

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«В России процветает теневой рынок персональных данных, на котором можно приобрести различную информацию о гражданах Российской Федерации и использовать ее в мошеннических целях», - рассказал Кузнецов.

Сбербанк изучил российский теневой рынок и выявил 12 торговых площадок по продаже информации финансовых организаций, сотовых операторов и платежных систем, продолжил специалист. На девяти из этих площадок любой желающий может приобрести данные банковских карт россиян, уточнил Кузнецов.

Ранее эксперты рассказали о новом способе выманивания денег у граждан через предложение устройства на работу с солидным окладом. Мошенник в данном случае представляется потенциальной жертве работодателем и после некоторых переговоров убеждает перевести на свое имя денежные средства или оформить потребительский кредит.

