В столице начнет работу «Московская техническая школа»

«Московскую техническую школу» (МТШ) откроют на базе образовательных и научных организаций столицы, что позволит создать центры технологических и производственных компетенций. Образовательная платформа объединит потребности промышленных предприятий столицы, сотрудников производств, а также учащихся, получающих технические специальности. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

«Благодаря «Московской технической школе» предприятиям станет легче обучить своих сотрудников в соответствии с современными требованиями, а специалисты смогут повысить свою квалификацию и пройти практику на самом современном оборудовании. В год планируется готовить более 150 инженеров. Ожидается, что производительность сотрудников, прошедших обучение в МТШ, повысится более чем на 20%», – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

В первом квартале 2022 года планируется создание центров компетенций по направлениям «Робототехника и сенсорика», «Искусственный интеллект в промышленности», «Аддитивные технологии», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии», «Беспилотный транспорт».

Соглашение о поддержке проекта заключили на XXIV Петербургском международном экономическом форуме Правительство Москвы, Агентство стратегических инициатив и ВЭБ.РФ.