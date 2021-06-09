Володин рассказал, где и когда Путин проведёт встречу с депутатами Госдумы

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания Госдумы рассказал, когда и где президент РФ Владимир Путин проведёт встречу с депутатами. По слова председателя палаты, она состоится 21 июня в Кремле, передаёт РИА Новости.

«На следующей неделе у нас с вами заседания 15-го, 16-го и 17-го. 17-е - завершающий день весенней сессии, а 21-го у нас с вами встреча с президентом в Кремле. Поздравляю!», – цитирует Володина РИА Новости.

Как подчеркнул спикер, это всегда событие для Госдумы, тем более, что президент в постоянном режиме встречается и обсуждает вопросы повестки, которая беспокоит депутатов.

«Путин регулярно общается с лидерами фракций, в телефонном режиме обсуждает с ними многие вопросы», – отметил Володин.

Кроме того, он напомнил, что совсем недавно президент приезжал в Думу, во время обсуждения поправок в Конституцию РФ. Также встречи с главой государства проходят в рамках Совета законодателей при Федеральном Собрании.

«Нынешняя встреча связана с завершением работы нынешней сессии. Это же здорово, когда глава государства уделяет такое внимание парламенту, коммуникации с Госдумой. Депутаты представляют своих избирателей, граждан, и для нас это важно, чтобы такой диалог был. Это очень хорошо!», – резюмировал Володин.

